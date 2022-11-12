رأت الأخصائية النفسية ندى الأطرش، أن المجتمع بحاجة لتدريس فكرة معايير الزواج بمناهج الثانوي للتمهيد لتقبل الفتيات والشباب لفكرة الزواج.

وأكدت الأطرش خلال برنامج “سيدتي” على أهمية تحديد الأولويات من الزواج، وإدراك أنه لا يوجد شخص كامل.

وقالت الأطرش:”ما أحد كامل ةلا يوجد بيننا من يملك كل شيء”، مضيفة: “التوقعات العالية جدا للزواج بين الطرفين ربما تكون سبب كبير لحالات الطلاق”.

وتابعت: “الرجل يريد واحدة جميلة الشكل وتشتغل وتربي العيال امرأة بها كل شيء، والمرأة تبغى رجل متكامل ولديه كل شيء والكمال ليس من صفات الإنسان”.

وأشارت إلى أن كل حالة طلاق هي حالة فردية، مضيفة: “فالطلاق حالة إنسانية متفردة رغم تعدد الأسباب”.

ما أحد كامل .. لا يوجد بيننا من يملك كل شيء.. الأخصائية النفسية ندى الأطرش: تحديد أولوياتك من الزواج مهم جدا للحد من ظاهرة الطلاق#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jkZKmevgdx — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2022

ما عاد في رجل عنده فلوس.. !! الأخصائية النفسية ندى الأطرش: التوقعات العالية جدا للزواج بين الطرفين ربما تكون سبب كبير لحالات الطلاق .. وتعليق مذيعة سيدتي أودي الزبن@auodiz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/67GarMWPgS — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2022