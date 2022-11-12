تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة ومؤثرة على ملعبه أمام ضيفه برينتفورد (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي نادي برينتفورد مهاجمه إيفان توني في الدقيقتين (16 و90).

بينما سجل اللاعب فيل فودين هدف أصحاب الأرض اليتيم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب “الاتحاد”.

وتعرض مانشستر للهزيمة الثانية في آخر 5 مباريات والموسم الجاري، مقابل 10 انتصارات وتعادلين أيضا، ليتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويبقى في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ”.

في المقابل، حقق نادي برينتفورد أول انتصار له في آخر 5 مباريات، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويشغل المركز العاشر حتى الآن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية المباريات.