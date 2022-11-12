أثار المطرب المصري رامي صبري، الجدل بسبب منشور غامض على صفحته بموقع الصور الشهير إنستجرام عن الكرامة.

وقال رامي على الاستورى الخاص به : “الإنسان اللى بيفقد كرامته بيفقد كل شىء”.

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة شيرين عبد الوهاب وعودتها إلى حسام حبيب على الرغم من كل ما حدث بينهما سواء فيما بينهما بمنزل الزوجية أو على الملأ أمام الملايين،الأمر الذي جعل البعض يربط هذا المنشور بما فعلته شيرين عبد الوهاب وعودتها لحسام حبيب.

وظن البعض أن رامي صبري حاول التعليق على عودة شيرين لحسام ولكن بطريقة غير مباشرة فكتب هذا التعليق.