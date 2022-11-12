على غير العادة ، سلط مقطع فيديو الضوء على حياة الشعب الفلسطيني الذين يُعتقد عنهم أنهم يحملون الحجارة والأسلحة ليلاً ونهاراً لمقاومة عدوهم المحتل.

وأظهر الفيديو تجمع الشباب والشابات حول “دي جي” ويرقصون على أنغام الأغنية الشهيرة “أنا دمي فلسطيني”.

وأبان الفيديو الجانب الآخر لشباب فلسطين المحتلة الذين يظن البعض أنهم في نضال يومي ضد المحتل ، وأنهم يحملون الأسلحة والحجارة ضد العدو الإسرائيلي .

حيث كشف الفيديو عن صورة ذهنية مختلفة جداً عما كان يعتقده البعض حيث تحضر الدبكة والاحتفالات الصاخبة في العديد من المدن الفلسطينية.