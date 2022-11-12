روى الشاعر “نجم الأسلمي” حكاية القصيدة التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارتهما لمنطقة حائل .

وقال “الأسلمي” عبر برنامج ياهلا أن الملك وولي العهد كانا في زيارات لمناطق المملكة وكل منطقة تعمل احتفالاً ومن ضمن هذه المناطق منطقة حائل.

وتابع أنه حينها كان قد الاحتفال به بشاعر المليون ، مؤكداً أن إلقائه قصيدة أمام الملك وولي العهد تتويج له وتكريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل.