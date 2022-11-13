كشفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، عن اصطدام طائرتين وتحطمهما خلال عرض جوي في دالاس بولاية تكساس.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة طراز “بوينغ بي 17 فلاينغ فورترس” وأخرى طراز “بيل بي – 63 كينغكوبرا” اصطدمتا وتحطمتا في حوالي الساعة 1:20 مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” طائرتين يبدو أنهما تصطدمان في الهواء قبل أن تهبط كلاهما بسرعة، ما تسبب في اندلاع حريق هائل وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء.