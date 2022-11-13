علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على إفلاس أكبر متبرع لليسار الأمريكي بعد خسارته ١٩ مليار دولار.

وقال أحمد الفراج:”استيقظ يا صاحب الأحلام الوردية فهذا العالم تحكمه الوحوش”، مشيرا:”هذا الشاب هنا يملك ثاني أكبر منصة للعملات الرقمية، وتم فضحها بقضايا فساد وسرقة أموال أكثر من ٥ مليون عميل، وأعلنت يوم أمس افلاسها رسميا”.

ولفت:”القصة المرعبة هي علاقات هذا الشاب”، مبينا:”هذا الشاب هو أكبر متبرع لليسار الأمريكي: أكبر متبرع للديمقراطيين ولحملة جو بايدن تحديدا ورغم أن أباه وأمه يساريان للنخاع، إلا أنهما يقولان أن منصة ابنهما كانت منصة غسيل أموال لليسار ولإدارة بايدن: ايوه افرك عيونك وأنت تقرأ”.

وأوضح:”كان الشاب يملك ١٩ مليار دولار والآن مديون ٩٠٠ مليون”، متسائلا:”أين ذهبت الأموال؟!.. إدارة أمريكا التي داهمت منزل رئيس سابق وتلاحق الأشرار بكل مكان،لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم”.

وطرح سؤالا:”أين الشاب المفلس الآن؟.. في طريقه للارجنتين”، لافتا:”بالمناسبة الشاب من أنصار قضايا المناخ، ليساهم في حمايتنا- نحن الأغبياء- من خراب العالم”.