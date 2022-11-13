أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في المدينة الطبية عن رغبتها في التعاقد على وظائف صحية وإدارية (رجال / نساء) على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات.

وقالت جامعة الملك خالد أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

– مدير عام تنفيذي للمدينة الطبية.

– استشاري تخدير.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي فيزياء طبية.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائية تمريض.

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي ترميز طبي.

– أخصائي علم اجتماع.

– سكرتير.

– رئيس قسم الميزانية والتخطيط.

– مهندس صيانة.

– مشرف نظافة.

– أخصائي نفسي إكلينيكي.

– مراجع داخلي.

– فني تخدير.

وأوضحت الجامعة أن الشروط العامة للوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية تتضمن مايلي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

– إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

– إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية

– إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

– بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م ولمدة أسبوع، عن طريق الرابط هنا