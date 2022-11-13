أعلنت جامعة الملك خالد مُمثلة في المدينة الطبية عن رغبتها في التعاقد على وظائف صحية وإدارية (رجال / نساء) على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات.
وقالت جامعة الملك خالد أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:
– مدير عام تنفيذي للمدينة الطبية.
– استشاري تخدير.
– أخصائي أشعة.
– أخصائي فيزياء طبية.
– أخصائي علاج طبيعي.
– أخصائية تمريض.
– أخصائي علاج تنفسي.
– أخصائي ترميز طبي.
– أخصائي علم اجتماع.
– سكرتير.
– رئيس قسم الميزانية والتخطيط.
– مهندس صيانة.
– مشرف نظافة.
– أخصائي نفسي إكلينيكي.
– مراجع داخلي.
– فني تخدير.
وأوضحت الجامعة أن الشروط العامة للوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية تتضمن مايلي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
– أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.
– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
– إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.
– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
– إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية
– إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.
– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.
– بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م ولمدة أسبوع، عن طريق الرابط هنا
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