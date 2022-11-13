شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وبينت الصور إطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت ليجن شورت باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشف عن رشاقتها ووزنها المثالى ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت حفلاً غنائياً ضخماً في موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الماضي، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها “ولد”، على قناتها بموقع “يوتيوب”.