كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن حكم استعمال الرجال لعطورات النساء.

وقال عبدالكريم الخضير:”جاء ما يدل على التسامح في مثل هذا وأنه لا يدخل، ففي (صحيح مسلم) عن أبي سعيدٍ –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: «غُسل يوم الجمعة على كل مُحتلِم، وسِواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه»، وقال: في الطيب: «ولو من طيب المرأة»، وفي (سُنن أبي داود) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومسَّ من طيب امرأته -إن كان لها- ولبس من صالح ثيابه”.

وتابع:”المقصود أنه إذا «مسَّ من طِيب أهله»، هذا من طِيب المرأة، والنساء لهنَّ نوع خاص من الطِّيب والرجال لهم نوع خاص من الطِّيب، فإذا لم يكن لدى الرجل طِيب فمن باب الحث على استعمال الطِّيب يوم الجمعة فلا مانع أن يمسَّ من طِيب امرأته، لا سيما الذي لا يتصف بخصائص طِيبها مما لا لون له”.