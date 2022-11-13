علقت المخرجة إيناس الدغيدي على الهجوم الذي تعرضت له إثر تصريحاتها الخاصة بالميول الجنسية للمؤلف تامر حبيب ، ووصفته بـ”حملة يقف وراءها أهل الشر”.

وقالت إيناس الدغيدي عبر حسابها على موقع إنستجرام: “إلى كل من أراد أن يصطاد في الماء العكر من أهل الشر، أقول لهم، لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من أهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

يذكر أن تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي التي أدلت بها في ندوة صحفية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن علقت عن ارتداء المؤلف تامر حبيب “حلق” ودافعت عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المختلفة.