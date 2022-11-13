يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بـ تقرحات الفم، والتي تسبب العديد من الآلام المختلفة للأشخاص، ويصبحوا غير قادرين على تناول الأطعمة او المشروبات.

وقد تظهر القرحة أحيانًا بسبب نقص الحديد ونقص فيتامين ب وسى ، يمكن علاج القرحة بسهولة وباستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة، وفقا لما نشره موقع ” doctor-ndtv”، وتتضمن:

_العسل

يمكن أن يكون العسل بمثابة علاج فعال للغاية للقرحة، يوفر الرطوبة ويمنع جفافها، كل ما عليك فعله هو تناول بعض العسل الخام ووضعه على القرحة، يمكنك أيضًا إضافة بعض الكركم إليها لتسريع عملية الشفاء، ضعه كل بضع ساعات للراحة.

_ زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند في تقليل الانزعاج الناجم عن القرحة عن طريق تقليل التورم، تساعد المركبات المضادة للالتهابات في زيت جوز الهند في القيام بذلك، كل ما عليك القيام به هو وضع قطعة قطن في بعض زيت جوز الهند البكر على القرحة، كرر هذا بعد كل بضع ساعات.

_خل التفاح

يعتبر خل التفاح علاج منزلي قوي للقرحة، ما عليك سوى خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع نصف كوب من الماء ومضمضة المحلول في فمك لبضع دقائق، افعل ذلك كل صباح ومساء حتى تلتئم القرحة.

_الماء المالح

ربما يكون هذا هو العلاج المنزلي الموصى به للقرحة، الغرغرة بالمياه المالحة هو العلاج الوحيد الذي سيأتي إليك به كبار السن دائمًا وهو فعال جدًا أيضًا، الماء له تأثير مهدئ على القرحة ويساعد الملح في التئامها، خذ كوبًا من الماء الفاتر وأضف إليه ملعقة كبيرة من الملح، تغرغر جيدًا بهذا المحلول وكرر ذلك بعد بضع ساعات.

_معجون الأسنان

تساعد خصائص معجون الأسنان المضادة للميكروبات في قتل العدوى التي تسبب القرحة، كما أن لمعجون الأسنان تأثير تبريد على القرحة مما يمنعها من الاحتراق ويسبب الانزعاج، قد يلدغ هذا بعد قليل ، لذا ضع بعض هلام الصبار للراحة ضع القليل من معجون الأسنان على عود قطني وضعه على القرحة، اتركيه لبعض الوقت ثم اشطفي فمك، كرر هذا حتى تختفي القرحة.

_ عصير برتقال

الغرض الرئيسي من تناول عصير البرتقال هو تزويد الجسم بفيتامين سي، فيمكن أن تكون القرحة ناتجة عن نقص فيتامين سي ، هذا يمكن أن يساعد في تلبية الاحتياجات المطلوبة اشرب كوبين من عصير البرتقال كل يوم حتى تلتئم القرحة.

_الثوم

يمكن أن يساعد الثوم على محاربة القرحة أيضًا، كل ما عليك فعله هو فرك فص ثوم واحد على القرحة بلطف شديد لمدة دقيقة أو دقيقتين. اشطف فمك جيدًا بالماء بعد 30 دقيقة، كرر هذا حتى تختفي القرحة.