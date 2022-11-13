كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن إستعادة القوات المسلحة الأوكرانية السيطرة على ما يقرب من 60 بلدة في منطقة خيرسون.

وقال زيلينسكي “قبل الفرار من خيرسون، دمر الروس كل البنى التحتية الأساسية – الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة والكهرباء”، مشيرا إلى وقوع دمار كبير في المنطقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني “إننا نشعر بسعادة غامرة”، كما بين أنه تم إبطال مفعول 2000 عبوة ناسفة.

وأزالت الشرطة الأوكرانية الألغام من خيرسون غداة استعادتها وتوثيق “الجرائم” المنسوبة إلى روسيا في المدينة الكبيرة بجنوب البلاد التي تشكل خسارتها انتكاسة كبيرة للكرملين.