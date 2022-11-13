أعلن البريطاني المتحول جنسيًا “أولي لندن”، ندمه الشديد، مشيرا إلى إجرائه عمليات للعودة إلى هيئة رجل.

وفي الوقت الذي أجرى فيه “أولي لندن” 30 عملية للتحول إلى امرأة، يستعد الآن لإجراء عمليات جديدة للعودة إلى هيئته كرجل مرة أخرى.

وبات لندن ناشطًا مناهضًا للتحول الجنسي واتهم مدارس وعيادات بتبنيها أجندة متطرفة لاستهداف الأطفال ودفعهم نحو تغيير جنسهم

ولم يكتف “أولي لندن” بإعلان ندمه للتحول النجسي، إلاأنه أصبح ناشطًا مناهضًا للتحول الجنسي واتهم مدارس وعيادات بتبنيها أجندة متطرفة لاستهداف الأطفال ودفعهم نحو تغيير جنسهم.