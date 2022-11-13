كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر أكثر من (50) فرصة شاغرة (رجال/نساء)، في مقر الهيئة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير .
وأوضحت الهيئة أن مسميات الفرص الشاغرة هي:
1- مهندس كيميائي. (العدد: 1)
2- أخصائي تغذية. (العدد: 5)
3- أخصائي إدارة خدمات. (العدد: 8)
4- أخصائي أمن سيبراني. (العدد: 1)
5- محاسب. (العدد: 4)
6- أخصائي موازنة مالية. (العدد: 1)
7- أخصائي إعلامي. (العدد: 1)
8- أخصائي إدارة مخاطر. (العدد: 2)
9- مهندس تقنية معلومات. (العدد: 6)
10- صيدلي. (العدد: 13)، وغيرهم.
وأفادت بأن شروط التقديم على الوظائف هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، مع كتابة “الهيئة العامة للغذاء و الدواء” في حقل “اسم المنشأة : هنـــــــا
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