كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر أكثر من (50) فرصة شاغرة (رجال/نساء)، في مقر الهيئة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير .

وأوضحت الهيئة أن مسميات الفرص الشاغرة هي:

1- مهندس كيميائي. (العدد: 1)

2- أخصائي تغذية. (العدد: 5)

3- أخصائي إدارة خدمات. (العدد: 8)

4- أخصائي أمن سيبراني. (العدد: 1)

5- محاسب. (العدد: 4)

6- أخصائي موازنة مالية. (العدد: 1)

7- أخصائي إعلامي. (العدد: 1)

8- أخصائي إدارة مخاطر. (العدد: 2)

9- مهندس تقنية معلومات. (العدد: 6)

10- صيدلي. (العدد: 13)، وغيرهم.

وأفادت بأن شروط التقديم على الوظائف هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، مع كتابة “الهيئة العامة للغذاء و الدواء” في حقل “اسم المنشأة : هنـــــــا