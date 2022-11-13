يسمى الإحساس بوخز الدبابيس والإبر، طبيا، بالتنميل، حيث أنه يمكن أن يحدث هذا إذا استلقيت على ذراعك أو ضغطت عليه بأي طريقة أخرى، فيحدث هذا نتيجة انسداد تدفق الدم بشكل صحيح في الأوردة.

وأفاد تقرير نُشر في NCBI ، بأن نقص فيتامين B يؤدي إلى وخز أو تنميل في الجسم، وهناك العديد من أنواع فيتامينات ب ، وكلها تساعد في الحفاظ على صحة الخلايا والحفاظ على نشاط على الرغم من أن العديد من الأشخاص يحصلون على ما يكفي من فيتامينات ب من خلال نظامهم الغذائي.

– نسبة عالية من الماء في الجسم

يمكن أن يحدث تراكم الماء في الجسم؛ بسبب عدد من الأشياء ، بما في ذلك تناول كميات كبيرة من الملح وتقلب مستويات الهرمونات أثناء الحيض مما يؤدي إلى تورم في جميع أنحاء الجسم.

– متلازمة النفق الرسغي

يمكن أن تسبب متلازمة النفق الرسغي خدرًا أو وخزًا في الأطراف، ويحدث هذا عندما يكون العصب المتوسط ​​مضغوطًا أو مقروصًا.

– علامات اضطراب في الجهاز العصبي

يمكن أن تسبب أيضًا الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ، مثل التصلب المتعدد والسكتة الدماغية ، تنمل، كما يمكن أن تؤدي الأورام الموجودة في الدماغ أو العمود الفقري أيضًا إلى تحفيزها.