تعتبر أمراض القلب والدورة الدموية واحدة من أشد الأمراض فتكاً، وأكثرها شيوعا مرض القلب التاجي الذي يحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على طول جدرانها.

ويعد الألم في الفك والرقبة والحلق وأعلى البطن أو الظهر هي أعراض لمرض القلب التاجي – المعروف أيضا باسم مرض الشريان التاجي؛ حيث يقلل تصلب الشرايين من تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

وتختلف أعراض مرض الشريان التاجي لدى الرجال والنساء. على سبيل المثال، الرجال أكثر عرضة للإصابة بألم في الصدر، بينما النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى إلى جانب عدم الراحة في الصدر، مثل ضيق التنفس والغثيان والتعب الشديد.

وتتضمن الأعراض الأخرى لمرض القلب التاجي ما يلي: ألم في الصدر، ضيق في الصدر، ضغط على الصدر، انزعاج في الصدر (الذبحة الصدرية)، ضيق في التنفس، ألم أو تنميل أو ضعف أو برودة في الساقين أو الذراعين إذا ضاقت الأوعية الدموية في تلك المناطق من الجسم.