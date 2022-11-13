أكد نجم الكرة السعودية يوسف خميس، أن من يردد بأن زمن الكرة الجماهيرية قد انتهى فهم لا يفقهون شيء في كرة القدم.

وتفصيلا، قال “خميس” في حديثه: “من يقولون أن زمن الكرة الجماهيرية انتهى والوضع اختلف فهم لا يفقهون في كرة القدم شئ، فكرة القدم الموهبة أساسها والنجم له بصمته”.

وتابع: “إذا كان هناك لاعب لا يمتلك موهبة فمن أين تجدها له، فيفتون في أشياء لا يفقهون فيها شئ”، بحسب برنامج “المنتصف”.