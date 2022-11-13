أعلنت شركة تمكين للتقنيات (Tamkeen)، عن توفر وظائف عن بعد للعمل بمجال “خدمة العملاء” لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة العملاء.

(CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– مهارات تواصل ممتازة.

– مهارات الاتصال.

– إيجاده اللغة الإنجليزية.

– مهارات مايكروسوفت اوفيس.

– مهارات حل المشكلات.

– الإلمام بمهارات خدمة العملاء.

– المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.

ويمكن التقديم على وظائف خدمة عملاء عن بُعد، عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة تمكين.