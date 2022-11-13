أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل استقالة كريستوفر ماجنوس، مدير إدارة الجمارك والحدود الأمريكية.

وقالت “بير ” في بيان اليوم :” أن بايدن وجه الشكر لماجنوس، على جهوده في إصلاح إدارة الشرطة في ثلاث مدن عمل بها.”

وفي السياق، أشارت صحيفة ذا هيل إلى أن استقالة ماجنوس جاءت بعد أن أبلغه إليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكي بأنه إما أن يستقيل أو عليه أن يتوقع أن يتم فصله من منصبه.

وأكدت أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي طالبوا باستقالة ماجنوس في وقت سابق من هذا الشهر وذلك بعد تقارير صحفية أفادت بأنه غير كفء في القيام بمهامه الوظيفية.

والجدير بالذكر أن بايدن كان قد اختار ماجنوس لأسباب من بينها أنه كان ينتقد سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن المهاجرين .