كشفت مجموعة الشايع الدولية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال الهندسة على مسمى (Facilities Supervisor) بمدينة الرياض.

واشترطت الشركة، بكالوريوس هندسة (كهربائية أو ميكانيكية) فقط، إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة، الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الهندسة.

وتعد المزايا والحقوق الوظيفية: عمولات سنوية (حسب سياسة الشركة)، تأمين طبي للموظف، دورات تدريبية و تطويرية، بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة، إمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما تُرسل السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة Facilities Supervisor في عنوان البريد):

[email protected]