تستمر شركة هوندا اليابانية في تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن رفعت الستار عالميًا عن نسختها الجديدة من ايقونتها الشهيرة اكورد مع موديل 2023 المطور.

وتعتبر السيارة هوندا اكورد واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني المخضرم، حيث تقدم السيارة بنظام هجين مطور، بالإضافة إلى محركات البنزين، مع بعض الاختلافات الخاصة بالسعة اللترية.

وتعمل إصدارت البنزين بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 192 حصانا.

وتحتوي هذه الطرازات على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقاعد قابلة للتدفئة والتبريد، وفرش من الجلد بالكامل، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

وتضم السيارة مقصورة داخلية أنيقة تضم العديد من اللمسات العصرية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرامل يد كهربائية.