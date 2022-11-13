أقدم رجل على قتل شقيقه رميًا بالرصاص؛ بسبب اعتداء المجني عليه على والدتهما بإحدى المحافظات المصرية.

وتفصيلا، وقعت مشادة كلامية بين الجاني والمجني عليه بسبب اعتياد المجني عليه التعدي علي والدته وطلب مبالغ مالية منها.

تطورت المشادة الكلامية لمشاجرة قام خلالها المجني عليه بالتعدي علي شقيقه بالضرب، فقام الأخير بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثة للمشرحة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وكان عبارة عن بندقية آلية وعدد ” 3 ” طلقات من ذات العيار.