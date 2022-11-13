أفادت السفيرة الأمريكية لدى الناتو، جوليان سميث، بأن الولايات المتحدة تأمل في بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا في المستقبل، لافتةً أن شروط هذه المفاوضات يجب أن تحددها كييف.

وقالت سميث، في مقابلة مع صحيفة كورييري” ديلا سيرا” الإيطالية: “نأمل أن تكون هناك مفاوضات في مرحلة ما في المستقبل” .

وتابعت:” أن الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يضع “شروطًا للجلوس على طاولة المفاوضات”.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، إلى أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة للتفاوض مع أوكرانيا، لكن يجب على كييف أن تظهر حسن النية.

وعن مسألة المفاوضات مع أوكرانيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا :”أن كييف والقيمين عليها لا يحتاجون إلى مفاوضات، لأن هدفهم غير بناء.”