كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” اليوم (الأحد)، عن فصل نشاطَي نقل الغاز وبيعه بالجملة وتحويلهما إلى شركتين تابعتين.

وقالت الشركة في بيانين منفصلين :” أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2022 على البدء في إجراءات فصل نشاطي بيع الغاز بالجملة وتحويله إلى شركة مستقلة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% يكون نشاطها الرئيسي توزيع الغاز بالجملة.”

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجراءات فصل نشاط نقل الغاز وتحويله إلى شركة مستقله تابعة، يكون نشاطها الرئيسي (النقل البري ويتضمن نقل غاز البترول السائل إلى محطات غازكو للتخزين والتعبئة).

وتعمل الشركة على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.