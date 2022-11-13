أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف الشاغرة:
(Customer Services Officer)
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة سابق لا تقل عن 1 سنة في مجال خدمة العملاء.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
(Customer Services Senior Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة سابق لا تقل عن 4 سنوات في مجال خدمة العملاء.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
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