أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول خدمة عملاء.

(Customer Services Officer)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة سابق لا تقل عن 1 سنة في مجال خدمة العملاء.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

2- أخصائي أول خدمة عملاء.

(Customer Services Senior Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة سابق لا تقل عن 4 سنوات في مجال خدمة العملاء.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.