كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ.

وأوضحت الرئاسة أن شروط التقديم هي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الاستعداد للعمل في أي وقت.

3- أن لا يكون على رأس عمل آخر.

4- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

وأفادت بأن التقديم سيبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م ولمدة يوم.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة: هنا