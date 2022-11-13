تحدث القانوني أحمد الأمير، عن تفاصيل جديدة في قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد.

وأوضح “الأمير” عبر حسابه على “تويتر”، أن هناك مبدأ قضائي يختص بالإجراءات الشكلية الخاطئة ومنها تأخير اصدار القرارات بما يتجاوز المدد النظامية المحددة.

وتابع: “إذا لم يصدر قرار مركز التحكيم يوم الثلاثاء المقبل يكون قد ارتكب خطأ كوارثياً آخر في القضية، فحينما كُنا نقول بأن التسجيلات الصوتية يتم الاخذ بها كدليل وليس قرينة في القانون الرياضي، كان جهلاء الوسط الرياضي ينافون ويستخفون بذلك !”.

وتابع: “سعادة الشيخ ابراهيم الحسني، قاضي الاستئناف، يؤكد بكلامه بأن التسجيلات الصوتية تقبل كدليل”.

وكان حمد الله قد تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر، قبل أن يتم تجميدها من جانب مركز التحكيم الرياضي لحين الفصل والحكم النهائي في القضية.