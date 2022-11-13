أظهر فيديو جديد لحظة إطلاق مرتزقة “الملالي” النار على المراهق مهدي حضراتي في مدينة “خرمداشت كرج” الإيرانية، حيث تم إلقاء جثته في وقت لاحق في مؤخرة شاحنة ثم قاموا بالقائها بعيدًا.

وأطلق مرتزقة “الملالي” النار على المراهق ليسقط على الأرض ودماؤه متناثرة حوله، ثم جاء المرتزقة وسحبت الجثة ورمتها في صندوق مركبة من نوع “وانيت”.

وكانت صحيفة “صدى” قد نشرت خبر سابق عن ارتكاب جريمة أخرى من جرائم قوات النظام الإيراني بإحدى شوارع إيران الذي يقوده سفاحهم الأكبر المرشد الأعلى “علي خامنئي”.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.

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