أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مشرف اللوجستيات – مناطق الإيداع.

(Logistics Supervisor – Bonded Zones)

2- مدير إدارة تخطيط ودعم تقنية المعلومات.

(IT Planning & Support Director)

3- مدير مشروع.

(Project Manager)

4- مدير مكتب خدمات تقنية المعلومات.

(IT Service Desk Manager)

5- مدير البرنامج.

(Program Manager)

وأوضحت أنه يتم التقديم والإطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة.