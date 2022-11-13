أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مشرف اللوجستيات – مناطق الإيداع.
(Logistics Supervisor – Bonded Zones)
2- مدير إدارة تخطيط ودعم تقنية المعلومات.
(IT Planning & Support Director)
3- مدير مشروع.
(Project Manager)
4- مدير مكتب خدمات تقنية المعلومات.
(IT Service Desk Manager)
5- مدير البرنامج.
(Program Manager)
وأوضحت أنه يتم التقديم والإطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة.
التعليقات
اترك تعليقاً