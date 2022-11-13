برم منظم المياه والهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية تعاون، حول ممارسة المنظم مهامه التنظيمية المتصلة بمناطق تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها وتخزينها تشغيلياً في جميع مطارات المملكة.

ومن جانبه، مثل منظم المياه في التوقيع على الاتفاقية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه المهندس منصور بن هلال المشيطي؛ بينما عن الهيئة العامة للطيران المدني رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

وجاء نص الاتفاقية كالآتي :

1: التزام الجهات المالكة للمحطات ومرافق المياه بالتقدم لمنظم المياه للحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الخاصة بالتراخيص، بما يضمن توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية.

2: تضمنت الاتفاقية آلية التنسيق بين الطرفين لتنفيذ أحكامهما بما يضمن حقوق الطرفين.