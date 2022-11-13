سجلت الجهات الرسمية الكويتية، عقد زواج بمهر هو الأغلى في البلاد، والذي بلغ مليون دينار أي ما يعادل 12 مليون ريال.

وذكرت وسائل الإعلام الكويتية، أن العريس دفع مهرا غير معتاد محليا، حيث قدم لعروسه شيكا بمليون دينار، لافتة إلى أن قيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لها.

وتتراوح عادة بين دينار وربع المليون دينار، حسب المركز الاجتماعي للعروسين أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه، إلا أنه وفقاً للبيانات الرسمية سجلت الجهات المعنية زواجاً بلغت قيمة المهر فيه مليون دينار، وهي القيمة الأعلى تقريباً في تاريخ الزيجات بالكويت.