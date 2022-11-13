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الاحد13 نوفمبر

سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

منذ 50 دقيقة
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سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها
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أقدمت سيدة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها بإحدى المحافظات المصرية؛ لوجود علاقة بينهما حيث اتفقا على التخلص من المجني عليه.

وتفصيلا، اتفقت الزوجة مع عشيقها على التخلص من زوجها وتوجه العشيق إلى منزل المجني عليه وبحوزته مطرقة حديدية وكانت في انتظاره الزوجة داخل المسكن.

وقام العشيق بخنق المجني عليه بيده ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة.

كما قام بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضعاه داخل بطانية ومن ثم داخل مركبة التوك توك الخاص بالثاني وتوجهوا لإحدى المناطق .

وسكب المتهم كمية من البنزين على جثة المجني عليه وأضرم بها النيران ولاذ بالفرار، وأرشدا عن “التوك توك” والأداة المستخدمين في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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