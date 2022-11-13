كشفت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية (للرجال والنساء)، بمقر الهيئة؛ بمدينة الرياض، واشترطت أن يكون التقديم للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– سكرتير تنفيذي (Executive Secretary)

وأفادت بأن المتطلبات والمؤهلات المطلوبة للتقديم هي:

– درجة الدبلوم في السكرتارية أو المجالات المماثلة.

– (5) سنوات خبرة في مجال العمل.

– مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.

وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة: هنا