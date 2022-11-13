كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحلل مساعد محاسبة، مدير الشؤون الخارجية، ومسؤول أول خدمات الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مُحلل مساعد محاسبة: هنا

2- مدير الشؤون الخارجية: هنا

3- مسؤول أول خدمات الموارد البشرية: هنا