قام تجمع القصيم الصحي، بتحديد 10 فوائد هامة للماء تفيد جسم الإنسان، لا يمكن التقليل منها.

وقال التجمع عبر حسابه على تويتر:” أن الدماغ يحتاج إلى الماء لصنع الهرومونات والنواقل العصبية، بالإضافة إلى تنظيم درجة حرارة الجسم من حيث التعرق أو التنفس.”

وأفاد بأن الماء يساعد على توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويسهل حركة المفاصل، والتخلص من فضلات الجسم من خلال التبول والتعرق.

وأشار التجمع إلى أن الماء يحوّل الطعام إلى مكونات قابلة للهضم، كما أنه يسمح لخلايا الجسم أن تنمو وتتكاثر.