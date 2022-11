كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة يفكر في تعزيز الفريق الأول بصفقات في السوق الشتوي في يناير 2023.

وذكرت الصحيفة أن إحدى الأولويات الكبرى في برشلونة تتمثل في ضم لاعب خط وسط يمكنه الوصول إلى منطقة المنافس.

ويفضل “تشافي” اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، لكن عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2025، وقد كان بالفعل هدفًا لبرشلونة في الصيف الماضي.

كما سيحاول برشلونة التعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان مستغلا أن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو 2023.

GOAL

@OM_Officiel 0@ManCity 2

Goal! İlkay Gündoğan wraps up all three points with a tidy finish! Game over! #beINUCL #UCL

Watch – https://t.co/vLbZlCChxE pic.twitter.com/XNCj598gNL

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 27, 2020