كشفت شركة كاديلاك من خلال وكيلها فى مصر بالتعاون مع جنرال موتورز ، عن طرح السيارة الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم “كاديلاك ليريك Lyriq” الكهربائية الفاخرة، والتي تم تدشينها عالميًا خلال العام الجاري.

وستتوفر السيارة بمحرك كهربائي واحد وجر خلفي بقوة 340 حصان وعزم دوران 440 نيوتن متر، وهذا الاصدار من السيارة يتجاوز مسافة 500 كم في الشحنة الواحدة مع بطارية 102 كيلو واط في الساعة.

وجاء الشكل الخارجى للسيارة بشبكة أمامية و شعار مضيء و مصابيح أمامية الـ LED والتي جاءت في شكل خط نحيف ، وتعتمد السيارة بشكل قياسي على عجلات مقاس 20 بوصة، فيما يتوفر مقاس 22 بوصة بشكل اختياري.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة لوحة قيادة تحتوي على شاشة عملاقة مقاس 33 بوصة تضم العدادات ونظام الترفيه وعرض البيانات.