أطلق الناقد الرياضي سعود الصرامي توقعا مفاجئا بشأن لاعب نصراوي قد يهز شباك المونديال.

وقال الصرامي في تغريدة عبر حسابه في تويتر : ” توقعات خاصة إذا كان هناك لاعب نصراوي سوف يهز الشباك في المونديال فهو هداف النصر السابق حمدالله و العلم عند الله”.