أعلن متحدث الدفاع المدني في حائل العقيد، نافع الحربي، أن قوات الدفاع المدني باشرت حالتين أحدهما غرق طفل في مستنقع.

وأضاف أن الطفل كان يبلغ من العمر 9 سنوات، وغرق أثناء محاولته السباحة داخل مستنقع قريب من المنطقة التي يقيم فيها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضافت أن القوات تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة أثناء محاولة قائد المركبة عبور أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة الحائط ، مؤكدا أنه تم إحالته قائد الركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات حياله.

فيديو | متحدث الدفاع المدني في حائل العقيد نافع الحربي: تمت مباشرة حالتين الأولى غرق طفل في مستنقع والثانية 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UEnl168Q0S — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2022

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