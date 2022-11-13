كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أن زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يهنئه على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2022.

جاء ذلك ردا من بنزيما على سؤال : “هل أرسل لك كريستيانو رونالدو رسالة صغيرة لطيفة بعد الفوز بالكرة الذهبية؟ ” وأجاب: “لا، لم يصلني شيء بعد”.

وكان رونالدو وبنزيما زميلين 9 سنوات في ريال مدريد، حيث انضما للفريق صيف العام 2009، في حين غادر رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف 2018، قبل أن يعود لمانشستر يونايتد صيف 2021.