كشف تجمّع القصيم الصحي عن إنقاذ حياة مصاب يبلغ من العمر 37 عامًا بعد تعرضه لعضة بليغة في عنقه من “جَمَل” بالنبهانية.

وأوضح التجمع أن المصاب جرى إسعافه إلى قسم الطوارئ بالمستشفى هو يعاني من إصابة بالغة، حيث كانت تبدو عليه جروح أنياب حيوان في عنقه مع احمرار الجلد الأمامي للعنق مع تبدل في الصوت ناجمة عن الإصابة في منطقة الرقبة تسببت في فقدان حاسة الكلام؛ إثر تعرض حباله الصوتية للضغط أثناء “عضة الجمل”.

وتابع إن الفرق الطبية بالمستشفى قامت بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة وبتنسيق مع اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة المناوب في مستشفى الرس العام تم وضع الخطة العلاجية للمصاب بعد تشخيص الحالة وإجراء جميع التحاليل.

وبعد اكتمال الخطة العلاجية ومتابعة الحالة، والتأكد من سلامة الحنجرة وفقرات العمود الفقري وعودة الصوت للرجل المصاب بشكل طبيعي، أمر الأطباء بخروجه مع المتابعة في العيادة المختصة بالمستشفى.