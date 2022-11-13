فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه على موقع “تويتر”، بالتغريد باللغة العربية؛ ردًّا على أحد الأشخاص.

وكان مغرد عربي وجه شكوى لإيلون ماسك، مطالبًا إياه بإصلاح بعض المشاكل التقنية في المنصة، ليرد عليه إيلون ماسك باللغة العربية.

وقال صاحب الشكوى: “فيما يتعلق بالوسوم العربية فإنها لا تزال مليئة بالتغريدات العشوائية، في كل مرة أرى وسمًا باللغة العربية لا يمكنني العثور على أي تغريدات أصلية أو ذات مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والتغريدات العشوائية، يرجى الإصلاح”.

ورد إيلون ماسك، الذي يمر بأزمة عارمة بعد استحواذه على تويتر، على صاحب الشكوى باللغة العربية قائلًا “سوف تفعل”.

يذكر أن ماسك استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، قبل أسابيع، وأحدثت قراراته التي اتخذها منذ ذلك الحين حالة من الفوضى.