حرص حارس المنتخب الوطني السابق، محمد الدعيع، على تشجيع لاعب نادي الشباب نواف العابد بكلمات حماسية.

وكتب “الدعيع” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الكابتن نواف العابد أداؤه بتصفيات 2018 كان مذهلاً قدم مستوى كبيراً وكان الأبرز، وللأسف حرمته الإصابة من المشاركة بروسيا وهذه المرة وبعد استبعاده تم استدعاؤه ليمثل المنتخب السعودي بمونديال قطر بعد استبعاد الكابتن فهد المولد هاردلك لفهد ومبروك لنواف كلكم عينان بالرأس ربي يوفقكم”.

يذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد، قرر استبعاد فهد المولد، واستدعاء نواف العابد في القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.