وجه استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة بندر كتبي، نصائح للسيدات ممن يخططن للحمل بعد سن 45 عاما.

وأكد كتبي خلال برنامج “سيدتي”: أن الحمل في سن متأخر له بعض المخاطر على صحة الجنين والأم، لكن تلك الخطورة تقل في حال المتابعة مع الطبيب.

ونصح الاستشاري السيدات بالمحافظة على الوزن، وترك التدخين بجميع أشكاله، والحفاظ على الصحة بشكل عام، حتى تتمكن من الحمل في سن متأخر.

وأشار إلى أنه من مخاطر الإنجاب في سن متأخر على الجنين بسب أن جودة البويضات تقل مع العمر، هو ولادة طفل متلازمة داون، مشيرا إلى أهمية الرعاية لمعرفة إذا الجنين مصاب أو لا من البداية.

الرعاية مطلوبة ومهمة جدا .. د. بندر كتبي – استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة: لهذه الأسباب يكون الحمل فوق الأربعين خطير على الأم والجنين @BanderKutbi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eJqyOgYUqV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 13, 2022