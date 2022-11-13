رشح صاموئيل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مواطنه فينسنت أبوبكار للحصول على جائزة هداف كأس العالم 2022 في قطر.

وتوقع أيضا فوز مواطنيه كارل توكو إيكامبي بجائزة الكرة الذهبية، وآندرى أونانا لجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في المونديال.

وقال إيتو: “لا يوجد شيء سيعادل الفرحة بمشاهدة منتخب بلادي وهو يرفع كأس العالم في استاد لوسيل بقطر يوم 18 ديسمبر”.

كما توقع وصول الـ5 منتخبات الأفريقية المشاركة في المونديال إلى دور الـ16، وتصدر الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة.