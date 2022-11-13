أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو اختيار مدينة الرياض لاستضافة نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو، خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر المقبل بمشاركة 79 دولة من مختلف القارات.

وتعد هذه النهائيات، أكبر وأهم حدث رياضي سنوي في روزنامة الاتحاد الدولي للتايكوندو، كون المشاركة فيها؛ تكون عبر البطاقات التأهيلية، والرصيد النقطي الذي يحرزه اللاعب طوال مشاركاته في البطولات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي على مدار السنة.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، على ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الرياضي أسهم -بفضل الله- في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضياً.وأكد سموه، أن اختيار المملكة لاستضافة هذه النهائيات دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات.

وقال : “تتوافق هذه الاستضافة، مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية”، مشيراً إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وتحقيق أرقام تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024م.