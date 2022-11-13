أثار عدم ظهور الشهود خلال الفيديو المنتشر لعقد زواج الفنانة شيرين عبدالوهاب على زوجها السابق حسام حبيب، تساؤلات حول مدى صحة العقد، كون الشهود أحد أركان صحة عقد الزواج.

وعلق الشيخ إبراهيم منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق الماذونين الشرعين والموثقين، على ذلك قائلا: موضوع عدم ظهور الشهود أثار جدلا، لا سيما أن وجود الشهود أحد أركان عقد الزواج، ولا بد من وجودهم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق الماذونين الشرعين، أنه في حال الطلاق البائن لكي يكون الزواج صحيحا فلابد من عقد ومهر جديدين ورضاها، وكذلك الشهود، موضحا: من الوارد أن يكون الشهود غير ظاهرين في الفيديو، لكنهم في الغالب موجودين والمأذون بالتأكيد لم يعقد إلا بوجودهما.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين: لم أكن مستغربا من عودة شيرين لحسام حبيب، رغم كل ما حدث وما جرى بينهما خلال الفترة الماضية، موضحا: حالات كثيرة شبيهة لهما حدثت وعاد الطرفان مرة أخرى.