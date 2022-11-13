وضع الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي في موقف محرج خلال تواجدهما على السجادة الحمرء لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وطلبت بوسي شلبي من حسين فهمي التقاط صورة معه ولكنه لم ينتبه لها، في الوقت الذي عادت فيه لتستعد لالتقاط صورة، بينما غادر حسين فهمي دون أن يلتفت لها.

ومن المقرر أت يبدأ حفل الافتتاح بعد قليل، في دار الأوبرا بحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، في مصر والوطن العربي، الذين سيتوافدون على ريد كاربت اليوم؛ لحضور عروض الأفلام، فضلًا عن حضور الندوات الثقافية المختلفة.