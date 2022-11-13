علق نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، علاء على تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية والتي تناولت فيه قمة المناخ التي تستضيفها مصر وما وصفته بمحاولة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي “تلميع” صورة مصر.

وقال علاء مبارك: “تخرج الغارديان بوجهها القبيح وبتمويلها المشبوه وتاريخ بنشر الأكاذيب منها أكذوبة ال70 مليار إلى اتهام مصر بعدم الشفافية مع أزمة كورونا الخ..واخيراً أن مصر تستغل مؤتمر المناخ لتنظيف سمعتها!”.

وأضاف: “من الواضح أن نجاح المؤتمر بحضور أبرز زعماء العالم أمر لم تتحمله الجريدة وتمويلها المشبوه”.

وتعقد جلسات قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة من 6-18 نوفمبر، لمناقشة تغير المناخ، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.